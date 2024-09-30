"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досяг мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що удар по арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області найімовірніше досяг мети
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я б при всій повазі до колег-журналістів все ж таки орієнтувався на офіційні повідомлення. Ми маємо офіційне повідомлення в тому, що удар був нанесений, він був результативний, і це офіційне повідомлення, яке передає і Генеральний штаб, і відповідні українські структури, в тому числі і Центр протидії дезінформації. І тут я б не піддавав сумніву ці офіційні заяви наших посадовців. До того ж “Котлубань” - це дуже важливий ракетно-артилерійський арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства вбивства Російської Федерації, так звана військова частина 57229/51", - вважає він.
Військовий експерт зауважив, що військовий арсенал РФ “Котлубань” вже не один раз опинявся у полі зору українських оборонців.
"І ця база піддавалась українським ударам багато разів, щонайменше можу пригадати 4 рази, починаючи з осені 23-го року, на початку 24-го року з Міжнародним жіночим днем їх привітали, потім 14 травня також туди щось прилетіло і пустило під укіс потяг, який віз боєприпаси. Зараз також йде мова про знищення тих самих іранських боєприпасів. У мене мало сумнівів у тому, що наш удар не досяг якоїсь мети", - зазначив Валерій Рябих.
- 29 вересня повідомлялось, що Сили оборони України уразили військовий арсенал "Котлубань" у Волгоградській області РФ, куди напередодні прибув ешелон з іранськими ракетами.
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