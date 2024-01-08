Масована атака РФ 2 січня: в лікарнях Харкова і Києва від отриманих травм померли 2 людини
У понеділок, 8 січня, у харківській і київській лікарнях померли ще дві людини, які зазнали поранень під час масованого російського обстрілу 2 січня
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Чоловік потрапив до лікарні у важкому стані із множинними осколковими пораненнями. Його одразу ж прооперували.
Кількість загиблих внаслідок ударів по Харкову 2 січня зросла до трьох, 61 людина зазнала поранень
Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на столицю 2 січня. Зазначається, що це вже третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки РФ.
Кличко додав, що всього станом на 8 січня в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.85Продаж 43
- Актуальне
- Важливе