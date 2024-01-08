Масована атака РФ 2 січня: в лікарнях Харкова і Києва від отриманих травм померли 2 людини

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Чоловік потрапив до лікарні у важкому стані із множинними осколковими пораненнями. Його одразу ж прооперували.

Кількість загиблих внаслідок ударів по Харкову 2 січня зросла до трьох, 61 людина зазнала поранень

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на столицю 2 січня. Зазначається, що це вже третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки РФ.

Кличко додав, що всього станом на 8 січня в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані.