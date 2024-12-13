"Масованим ударом РФ прагне позбавити нас енергетики": Сибіга закликав терміново надати Україні 20 систем ППО

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що сьогоднішній удар Росії насамперед прийшовся по енергетичній системі України.

"Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору. Я знову закликаю терміново доставити 20 систем ППО NASAMS, HAWK або IRIS-T", – заявив міністр.