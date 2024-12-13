"Масованим ударом РФ прагне позбавити нас енергетики": Сибіга закликав терміново надати Україні 20 систем ППО
Після масованої атаки РФ по Україні 13 грудня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повторно закликав союзників терміново передати Україні 20 систем протиповітряної оборони
Про це він написав у соцмережі Х.
Сибіга наголосив, що сьогоднішній удар Росії насамперед прийшовся по енергетичній системі України.
"Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору. Я знову закликаю терміново доставити 20 систем ППО NASAMS, HAWK або IRIS-T", – заявив міністр.
- Нагадаємо, з 14:00 12 грудня по 10:00 13 грудня російська окупаційна армія здійснила комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Оборонці українського неба знищили 81 ракету та 90 БПЛА ворога.
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