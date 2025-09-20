Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Масштаби підтримки України зростуть у рази, - американський дипломат Тейлор
Ексклюзив

Масштаби підтримки України зростуть у рази, - американський дипломат Тейлор

Ірена Моляр
20 вересня, 2025 субота
09:24
Війна з Росією Вільям Тейлор

Нещодавно було досягнуто прогресу у питанні активів Центрального банку Росії заморожених у західних банках Європи та США з лютого 2022 року на суму $300 млрд, які можуть стати ключовим джерелом необхідного фінансування як для забезпечення озброєння, так і для відбудови України

Зміст

Про це розповів американський дипломат Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.

"Я переконаний, що масштаби підтримки  України зростуть у рази. Це уже незабаром може різко прискоритися, адже за останній тиждень відбулися суттєві зрушення. Нещодавно було досягнуто прогресу у питанні активів Центрального банку Росії на суму $300 млрд, заморожених у західних банках Європи та США з лютого 2022 року. Ці $300 млрд можуть стати ключовим джерелом фінансування, необхідного як для забезпечення озброєння, так і для відбудови України", - прокоментував дипломат.

За його словами, спостерігається активізація роботи всередині Європейського Союзу. Урсула фон дер Ляєн висунула сильну пропозицію, яка, схоже, знаходить широку підтримку, щодо створення механізму використання цих коштів у спосіб, що дозволить уникнути юридичних перешкод, які досі заважали США та Європі їх застосувати. Тож ці $300 млрд мають справді вирішальне значення.

"До цього часу США надали Україні близько $69 млрд у вигляді озброєння, а також ще більше у формі економічної та бюджетної підтримки. Навіть якщо брати лише військову допомогу на $69 млрд – це значно менше, ніж потенційні $300 млрд. Це ресурс, який може забезпечити стабільне фінансування на роки вперед. Завдяки цим коштам українці зможуть упродовж найближчих років і купувати зброю у США, і підтримувати власну економіку, і розпочати відбудову після завершення бойових дій. Тому я переконаний - обсяг доступних фінансових ресурсів для озброєння та реконструкції найближчим часом різко зросте. І події останнього тижня підтверджують, що в цьому напрямку є справжній прогрес", - резюмував Тейлор.

 

  • Раніше верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас заявила, що навіть у разі припинення вогню Росія не повинна отримати можливість повернути заморожені в Євросоюзі активи, доки не виплатить Україні репарації.
