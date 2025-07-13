Майор запасу НГУ Гетьман припустив, чи вплине приїзд Келлога до Києва на обстріли України з боку РФ

Таку думку висловив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері Еспресо.

"Хай частіше приїжджає. Моє особисте переконання, що так і буде (Росія менше обстрілюватиме Україну, поки Келлог у Києві, - ред.) ну, але це виключно суб'єктивна думка, що по Києву стріляти не будуть особливо. Що начебто Путін хотів би показати, що всі ці обстріли, про які ми розповідаємо і показуємо світлини, показуємо відео, те, що відбувається, що це все, знаєте: "Ви все врёте, все постановочно, - і так далі, і так далі, - от бачите, приїхав пан Келлог, нічого немає, і все тихо, спокійно, так і було раніше", - мені здається, що так воно і буде", - сказав він.

Водночас Олексій Гетьман зауважив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв зробити заяву щодо Росії у понеділок, 14 липня. І раптом те, що скаже Трамп, не подобається російському диктатору Володимиру Путіну, він може завдати потужних обстрілів по Україні.

"Але це залежить від того, що зробить у понеділок Трамп. Він вже обіцяв, що в понеділок він щось таке страшне для Путіна не зробить, що йому стане дуже погано одразу. Ну, Трамп може щось гучно сказати. Це дуже добре, що він може гучно сказати, але дії не завжди гучні. Ну, подивимось. І якщо те, що він дійсно зможе зробити, Трамп, або просто щось зробить і це не сподобається Путіну, то навпаки можна очікувати, що будуть потужні обстріли. Тому тут, знаєте, вгадав - не вгадав", - додав майор запасу НГУ.