"Мають іноземну електроніку": ГУР розкрило компонентну базу російського дрона "Гербера", що імітує "шахеди"

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

За даними ГУР, росіяни складають багатозадачні БПЛА "Гербера" на заводі у місті Єлабуга.

Зазначається, що ворожий дрон може нести бойову частину, як камікадзе, та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів. Цей БПЛА імітує shahed-136 та масово використовується Росією для перевантаження української протиповітряної оборони.

У розвідці розповіли, що складається "гербера" з простих матеріалів - фанери та пінопласту, а тому в десятки разів дешевша за "шахеди". Утім у дроні знайшли набір компонентів іноземних виробників.

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Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють "гербери" за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів. Розробник БПЛА - китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує постачання комплектів у РФ за посередництва третіх компаній.

Завадозахищена антена містить чипи Analog Devices та Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нідерланди).

В універсальному польотному контролері також знайшли компоненти, виготовлені компаніями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди), XLSEMI (КНР).

Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражувальної версії БпЛА та ведення повітряної розвідки "гербера" оснащена китайськими камерою з тривісним підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигун DLE60 - виробництва китайської Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd.