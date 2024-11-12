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Майже 2 тис. військових, 23 танки та 81 бронемашина: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1950 військових. Сили оборони ліквідували 23 танки та 81 бронемашину
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 712 610 (+1950) осіб,
- танків ‒ 9276 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 847 (+81) од,
- артилерійських систем – 20 352 (+38) од,
- РСЗВ – 1249 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 737 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 870 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3626 (+6) од.
Дані уточнюються.
- Від початку доби, 11 листопада, на російсько-українському фронті зафіксували 185 бойових зіткнень. Російська армія найбільше атакує на Курахівському та Покровському напрямках.
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