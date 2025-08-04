Майже 70% ізраїльтян підтримують Україну, за Росію близько 8%, - Борислав Береза

Про це розповів народний депутат України VIII скликання, колишній військовослужбовець ЗСУ Борислав Береза у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Останній раз я був в Ізраїлі в січні цього року. Я приїжджав на лікування, був декілька днів, але мені вдалося поспілкуватися як зі своїми друзями, так і з політиками, і з багатьма іншими людьми. Так от, всі вони визнають - вата в Ізраїлі є. Вона присутня. Переважна частина - це люди старшого віку, які виїхали з Росії, дехто виїхав з України, але сформовані вони були радянською пропагандою. До речі, багато хто з них не говорить навіть на івриті. Або дуже не подобається їм те, що Ізраїль займає зараз антиросійську позицію. Через це вони засуджують і Ізраїль. Їх кількість не така велика, як нам здається. Переважна більшість ізраїльтян, не лише так званих російськомовних, майже 70%, підтримують Україну. Росію підтримує щось біля 8%", - розповів він.

Борислав Береза зауважив, що згідно з соцопитуванням інші не мають своєї точки зору з цього питання. Тому не можна сказати, що більшість вихідців із СНД підтримує Росію.

"В мене є близькі товариші, які самі з Узбекистану, Азербайджану, так звана Красна Куба, з країн Балтії і з Росії. Так от вони проукраїнські. Вони допомагають у зборах, вони допомагають у забезпеченні, вони допомагають у лікуванні. Вони допомагають, тому що їм не подобається не Росія, а Путін, путінізм і те, що Росія робить з України. Чи є конфлікт між такими людьми і тими, хто підтримує Росію, - 100%. І ніколи він навіть фізичний. Тоді цим займається поліція, бо в Ізраїлі, коли ти переходиш від слів до фізичного насильства, до тебе приходить відповідальність, карна відповідальність. Конфлікт існує, він нікуди не зникне. Більше того, це люди, які вже сформовані іншим часом, іншою пропагандою, іншими традиціями. Це як перевчати старого собаку новим фокусам - не навчите. Просто треба це прийняти і забути. І тішитись тим, що переважна більшість ізраїльтян, навіть російськомовних, підтримує Україну", - зазначив колишній військовослужбовець ЗСУ.