"Майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана": агенти "Атеш" розвідали стоянку Чорноморського флоту РФ під Севастополем

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Партизани повідомили, що стоянка із застарілими машинами розташована поблизу Севастополя за координатами 44.56485, 33.52116. За їхніми словами, значна частина техніки нерухома, тривалий час не ремонтувалася і фактично перетворилася на металобрухт.

"Те, що ми там побачили, шокує: майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана. Багато машин явно давно виведені з ладу і стоять у відкритому полі без належної охорони.Це наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем з ремонтом і постачанням, а його оперативна мобільність і боєздатність знаходяться на критично низькому рівні", - йдеться у повідомленні.

В партизанському русі зауважили, що Чорноморський флот РФ "намагається зберегти хоч якісь можливості, використовуючи стару техніку як резерв, але це лише демонструє повне виснаження ресурсів і слабкість військової машини ворога".

""Атеш" продовжує стежити за цим об'єктом — подібні місця показують реальний стан окупантів", - підсумували партизани.

фото: "Атеш"