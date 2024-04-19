"Ми вже почали чути про перемогу України", - голова правління Інституту світової політики Шлінчак про переломний етап війни
Голова правління Інституту світової політики, головний редактор "Главком" Віктор Шлінчак вважає, що Україна перебуває у переломному етапі війни
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Наразі ми перебуваємо у переломному етапі війни з усіх поглядів. У переломному етапі з політичної точки зору. Ми вже почали чути про перемогу України. Про те, що Росія повинна зазнати поразки. Що зараз Україні необхідно надати все, що можливо й це треба зробити швидко. Сподіваюсь, що голосування в Палаті представників Конгресу буде теж позитивним. Більшість західних партнерів вже "дозріли" до того, що треба вирішувати ситуацію кардинальним чином", - наголосив Шлінчак.
Голова правління Інституту світової політики також нагадав, що голова ЦРУ заявив, що програш України без зброї призведе до посилення Росії.
"А це означатиме, що в Європу хлинуть чергові хвилі біженців. Що Європа відволікатиметься від своїх проблем і почне займатися Україною. Відповідно, деякі лідери починають "дозрівати" до того, що зараз їм вигідніше все ж таки надати все те, що Україна просить", - додав Шлінчак.
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19 квітня під час засідання нижня палата конгресу США підтримала винесення на розгляд чотирьох законопроєктів про міжнародну допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню.
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