Міністр оборони Білорусі заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні ударне угруповання з понад 100 тис. військових
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про те, що Україна нібито зосередила понад 100 тис. бійців вздовж кордону
Про це пише "Белта".
"На сьогодні - близько 112-114 тис. це угруповання. З них для безпосередньої охорони українсько-білоруського кордону залучаються близько 17 тис.", - сказав Хренін.
Також Хренін зазначив, що станом на зараз нарощування сил на кордоні з Україною з білоруського боку "не потрібне".
Крім цього, за його словами, лише з серпня 2023 року було зафіксовано 6 порушень державного кордону у повітряному просторі.
"Ми на всі порушення реагуємо. Коли потрібно - піднімається наша бойова авіація, наводяться відповідно до ступеня готовності зенітно-ракетні війська. Якщо вже зовсім втрачені гальма з їхнього боку, звичайно, ми збиватимемо, церемонитися не будемо", - сказав Хренін.
- Нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна посилює свій військово-технічний потенціал та має все необхідне для стримування противника.
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