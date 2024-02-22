Міністр оборони Білорусі заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні ударне угруповання з понад 100 тис. військових

Про це пише "Белта".

"На сьогодні - близько 112-114 тис. це угруповання. З них для безпосередньої охорони українсько-білоруського кордону залучаються близько 17 тис.", - сказав Хренін.

Також Хренін зазначив, що станом на зараз нарощування сил на кордоні з Україною з білоруського боку "не потрібне".

Крім цього, за його словами, лише з серпня 2023 року було зафіксовано 6 порушень державного кордону у повітряному просторі.

"Ми на всі порушення реагуємо. Коли потрібно - піднімається наша бойова авіація, наводяться відповідно до ступеня готовності зенітно-ракетні війська. Якщо вже зовсім втрачені гальма з їхнього боку, звичайно, ми збиватимемо, церемонитися не будемо", - сказав Хренін.