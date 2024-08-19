Міноборони: кількість заброньованих від мобілізації українців скоро перевищить 1 мільйон
Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що нині близько 930 тисяч військовозобов'язаних громадян України заброньовані від мобілізації. Через тиждень ця кількість сягне одного мільйона
Про це він сказав під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств" 19 серпня, пише Forbes Ukraine.
За словами заступника міністра оборони, на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований - це не боєць, він ним стане за 3-6 місяців.
"Нормальна побудова захисту держави: коли одні воюють, а інші працюють на оборону. Економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні одиниці підприємств працюють у три зміни. Поряд із тим підтримка (від міжнародних партнерів, - ред.) не збільшується і збільшуватися не буде", - вважає Гаврилюк.
Водночас він зазначив, що Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. На початок року угруповання РФ нараховувало 440 тис. осіб на ТОТ, зараз – близько 600 тис., а до кінця року очікується зростання до 800 тис. осіб.
Довідково. Відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню, має становити 50% від кількості військовозобовʼязаних підприємства, установи та організації.
Отримати бронь наразі можуть лише працівники критично важливих для економіки підприємств. Для цього компаніям потрібно відповідати трьом із семи критеріїв, що прописані в постанові Кабміну №76.
- Нагадаємо, 17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.
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