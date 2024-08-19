Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Міноборони: кількість заброньованих від мобілізації українців скоро перевищить 1 мільйон

Міноборони: кількість заброньованих від мобілізації українців скоро перевищить 1 мільйон

Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
14:38
Війна з Росією Війна з Росією

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що нині близько 930 тисяч військовозобов'язаних громадян України заброньовані від мобілізації. Через тиждень ця кількість сягне одного мільйона

Зміст

Про це він сказав під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств" 19 серпня, пише Forbes Ukraine.

За словами заступника міністра оборони, на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований - це не боєць, він ним стане за 3-6 місяців.

"Нормальна побудова захисту держави: коли одні воюють, а інші працюють на оборону. Економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні одиниці підприємств працюють у три зміни. Поряд із тим підтримка (від міжнародних партнерів, - ред.) не збільшується і збільшуватися не буде", - вважає Гаврилюк.

Водночас він зазначив, що Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. На початок року угруповання РФ нараховувало 440 тис. осіб на ТОТ, зараз – близько 600 тис., а до кінця року очікується зростання до 800 тис. осіб.

Довідково. Відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню, має становити 50% від кількості військовозобовʼязаних підприємства, установи та організації.

Отримати бронь наразі можуть лише працівники критично важливих для економіки підприємств. Для цього компаніям потрібно відповідати трьом із семи критеріїв, що прописані в постанові Кабміну №76.

  • Нагадаємо, 17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.
Теги:
Суспільство
військові
ЗСУ
мобілізація
Читайте також:
путін пригожин
Автор Віталій Бесараб
18 серпня, 2024 неділя
"Привид Пригожина ходить за ним": генерал армії України Маломуж пояснив, чого Путін боїться найбільше
Володимир Путін
Автор Катерина Єсікова
18 серпня, 2024 неділя
Вперше з початку повномасштабної війни в Україні Путін прибув до Азербайджану: ВВС назвало мету візиту
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Автор Світлана Кравченко
18 серпня, 2024 неділя
Внаслідок ранкової атаки по Києву в області зруйновано 2 будинки, близько 50 пошкоджено
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.16
    Продаж 45.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 серпня
15:23
Джон Епрі
Помер зірка "Хрещеного батька 2" Джон Епрі
15:20
Ексклюзив
Росіяни не евакуюють навіть поранених з поля бою: бригада Нацгвардії "Хартія" про Харківський напрямок
15:13
електроенергія, графіки відключень
Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 19 липня
14:58
Російська техніка
Партизани "Атеш" розвідали ремонтну базу РФ на Луганщині, техніку з якої окупанти відправляють у Курську область
14:51
Данія
Уряд Данії оголосив про новий пакет допомоги Україні на $116 млн
14:51
Боб Ділан
Боб Ділан записав пісню, що стане саундтреком до нового байопіку про Рональда Рейгана
14:40
Росіяни обстріляли Торецьк і Зарічне на Донеччині: загинуло четверо цивільних
14:33
військові кораблі США
Німеччина планує направити через Тайванську протоку військові кораблі вперше з 2002 року
14:18
спека
Спека повернулася й ще триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 20 серпня
14:09
OPINION
Дмитро Золотухін
Як називати те, що відбувається на Курщині?
14:04
месенджер Signal
У Росії заблокували месенджер Signal: британська розвідка назвала ймовірну причину
14:03
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Україна запросила президентку Грузії Зурабішвілі до Києва на 4-й саміт Кримської платформи
13:46
Китайський премʼєр Лі Цян
Китайський премʼєр Лі Цян цього тижня відвідає РФ і Білорусь
13:41
україна німеччина
Комплекс ППО Iris-T, патрони і безпілотники Vector: Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України
13:32
Ексклюзив
Олександр Корнієнко
Корнієнко пояснив, як на діяльність Верховної Ради впливає відсутність перевиборів
13:30
Оновлено
Асканія-Нова
Очільник Херсонщини Прокудін заявив, що окупованої "Асканії-Нової" більше немає: у заповіднику це заперечили
13:21
Олександр Сирський
"Триває захист Торецька, на Курщині досягаємо цілей": Зеленський про доповідь Сирського на Ставці
13:16
евакуація
На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми з Покровської громади
13:03
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Запорізької області РФ оголосила понад 100 тис. одиниць нерухомості українців "безхазяйними", - Федоров
13:01
Coldplay
Зібрали $945 млн за 8,8 млн квитків: світовий тур Coldplay став найбільшим в історії 
12:55
евакуація
У Покровській МВА назвали оптимальні терміни для евакуації людей
12:39
Курська область
ЗСУ зруйнували останній міст в Глушковському районі на Курщині, - росЗМІ
12:15
Державний секретар з питань юстиції Шабана Махмуд
У Британії бракує місць у в'язницях, на тлі заворушень влада активує додаткові заходи
12:13
Ексклюзив
Олаф Шольц
Це політичні виборчі ігри: дипломат Веселовський щодо інформації про скорочення Німеччиною військової допомоги Україні
12:12
Сьома частина "Чужого"
Сьома частина "Чужого" у перший вікенд прокату випередила фільм "Дедпул і Росомаха"
12:00
OPINION
Валерій Пекар
Крах СРСР. Чому імперія вижила
11:48
Вибух на нафтохімічному заводі у Башкорстані
У Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі: начебто є постраждалі
11:45
Пожежа в Пролетарську на нафтобазі
У Ростовській області РФ другу добу гасять пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після дронової атаки 
11:24
шлюб
Понад 30 тис. пар подали заяви про шлюб у Дії за півтора року
11:16
електроенергія
Споживання зростає через спеку, діятиме одна черга вимкнень світла: ситуація в енергосистемі 19 серпня
11:10
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Зеленський: присутність РФ на ЗАЕС має припинитися, росіяни використовують станцію як майданчик для обстрілів
10:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський вимагає максимального просування ЗСУ в Росію, а в Газі може нарешті настати мир. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
10:53
monobank
У Monobank повідомили про припинення масштабної DDOS-атаки, що тривала 3 доби
10:52
На фото: актор Меттью Перрі
Зірка "Друзів" Перрі та його асистент витратили понад $55 тис. на кетамін менш ніж за місяць
10:44
Укрпошта відкрила передзамовлення на марку до Дня Незалежності
Укрпошта відкрила передзамовлення на марку до Дня Незалежності
10:26
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
10:24
Нарендра Моді
МЗС Індії підтвердило візит Моді до Києва
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:08
OPINION
Віктор Мороз
Курська операція ЗСУ може стати варіантом завершення війни, диктатури Путіна і кінця рашизму
10:05
Олександр Прокудін
Прокудін розповів про підготовку Херсонщини до опалювального сезону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV