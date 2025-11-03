Міноборони майже завершило кампанію закупівель на 2025 рік, затримок немає, - заступник міністра Шевцов

Про це повідомив заступник міністра оборони Микола Шевцов під час дискусії "Закупівлі для армії перед зимою: що йде за планом, а що - ні?", передає кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Ми практично завершуємо кампанію закупівель 2025 року. Підбивати підсумки на сьогодні ще рано, ми ще на шляху активних закупівель", - сказав Шевцов.

За його словами, Міноборони ініціювало збільшення фінансового ресурсу цього року для покриття нагальних потреб у безпілотних системах, боєприпасах і далекобійних засобах ураження. Шевцов також повідомив, що військо забезпечене паливом до кінця року, також буде сформовано резерв на початок 2026-го.

Зривів у постачанні й закупівлях немає, ситуація перебуває під контролем Міноборони, Агенції оборонних закупівель (АОЗ) і Департаменту оборонних технологій (ДОТ).

"З метою покращення забезпечення ЗСУ в МОУ проводять відповідні реформи. На сьогодні, сказати, що це глобальні реформи, я їх так не назву. Краще сказати - оптимізація процесів управління: від політики планування, бюджетування до закупівлі. Ці всі артефакти повинні знаходитися в одній лінійці управління. І тоді порядок і сама закупівля буде планова, контрольована і прозора. З цією метою у нас був проведений аудит системи управління. Робочою групою під керівництвом міністра оборони та першого заступника були надані пропозиції щодо оптимізації системи планування органів управління МОУ, які будуть відповідати за замовлення закупівель. Закупівлі у нас залишаються за АОЗ", - наголосив він.