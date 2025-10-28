Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Новини Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї

Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї

Адріана Муллаянова
28 жовтня, 2025 вiвторок
20:58
Новини Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд має до кінця року запустити програму контрольованого експорту зброї та досягти понад 50% використання української зброї в обороні країни

Зміст

Про це інформує президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з членами уряду 28 жовтня.

Зеленський заявив, що міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань із виробництва й постачання FPV-дронів, БПЛА-перехоплювачів та дронів для діпстрайків. 

"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави.", — зазначив президент.

У сфері охорони здоров’я обговорили питання доступності ліків та контролю цін. Володимир Зеленський підкреслив, що міністр Віктор Ляшко повинен "забезпечити конкретні результати, щоб люди відчули покращення".

Серед інших завдань — культура та гуманітарна політика, залучення міжнародних ресурсів, підвищення зарплат вчителям і викладачам. Президент наголосив: "Є країни, які готові допомогти. МЗС та Офіс підтримають у міжнародній комунікації".

Міністру фінансів Сергію Марченко доручили опрацювати пріоритети для використання коштів від заморожених російських активів. Водночас уряд має активізувати підтримку ветеранів та реалізацію політики героїв на всіх рівнях влади.

Перший віцепрем’єр Михайло Федоров доповів про цифровізацію державних послуг, включно з новими сервісами у "Дії", електронним нотаріатом та електронним судочинством. Зеленський підкреслив: "Всі державні послуги мають надаватися прозоро, максимально швидко й підтримувати українців та українські компанії".

Зустріч із міністром соціальної політики відбудеться окремо цієї п’ятниці, а віцепрем’єр з питань євроінтеграції доповідатиме після повернення з відрядження.

  • У вівторок, 28 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив про локалізацію виробництва шведських винищувачів Gripen, що здатні застосовувати усі наявні в Україні ракети.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Віктор Ляшко
Наука
Читайте також:
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Арсеній Яценюк
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
хакери
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
"Осінтери можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене": Inform Napalm про карти з грифом "таємно", які очільник штурмових військ ЗСУ Манько опублікував у TikTok
Київ
+6.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.83
    Купівля 41.83
    Продаж 42.29
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
22:06
війна
Росіяни зайшли на околиці Мирнограда, йдуть вуличні бої, - угрупування військ "Схід"
21:38
Ексклюзив
Олег Рибачук
Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі
20:26
Ексклюзив
підземне сховище газу
Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
20:01
OPINION
Магія малих речей
19:52
Ексклюзив
Олег Синютка
Понад 3 тис. правок говорять про нефаховість підготовки держбюджету, - нардеп Синютка
19:36
Ілон Маск
Компанія Tesla ризикує залишитись без Ілона Маска
18:58
Енергетика, споживання електроенергії
Нідерланди передадуть Україні 25 млн євро для підтримки енергетичного сектору
18:49
Оновлено
Володимир Зеленський і Юлія Свириденко
Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, - Свириденко
18:28
НАБУ та САП
НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони
18:23
Ексклюзив
Москва_Кремль
У РФ фактично немає реальних союзників, - соціолог Шульга
18:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю
18:06
OPINION
блог Олександр Красовицький
Трамп-миротворець і Трамп-голем
17:50
Аналітика
санкції проти РФ
Вето Бельгії на використання російських активів: чому Україна ризикує залишитися без грошей у 2026 році
17:49
українські біженці в ЄС
У ЄС проживають майже 5 млн українських біженців, - Єврокомісія
17:48
армія РФ, агресор
Держдума РФ ухвалила законопроєкт про залучення резервістів для захисту "критично важливих об'єктів"
17:03
Ексклюзив
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
17:01
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, 23 - на Покровському напрямку
16:40
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:27
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в Овальному кабінеті Білого дому 05 червня 2025 року
США звільнили німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій Трампа проти РФ, - Reuters
16:04
Оновлено
В Раду внесли законопроєкт про створення "Реєстру дропів": що загрожує українцям, чиї рахунки використовують для відмивання грошей
16:02
OPINION
Держава не має права перекладати свої обов'язки на плечі біженців
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:19
Російська дезінформація
Пропаганда РФ поширює фейк, що ЗСУ "мінують тіла своїх загиблих", - ЦПД
14:31
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
14:28
Ексклюзив
Нафтовий танкер Eagle S "тіньового флоту" Росії
Індія зацікавлена в тому, щоб переходити на Близькосхідну нафту, - експерт-міжнародник Семенюк
14:01
Огляд
затримання ДБР Володимира Кудрицького
"Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?
14:00
OPINION
Дивний популізм нової ірландської президентки
13:47
Сергій Лавров
Лавров запевнив, що РФ не нападатиме на НАТО і готова надати гарантії безпеки
13:00
осінь дощ
"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
12:55
удар по видобутку газу
Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині
12:26
PR
Теплові насоси
Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією
12:18
мобілізація рф солдати орки
Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року
12:04
OPINION
Китай і закінчення війни
11:54
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
ДБР затримало екскерівника Укренерго Кудрицького
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:42
Ексклюзив
санкції проти РФ
Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV