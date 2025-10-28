Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд має до кінця року запустити програму контрольованого експорту зброї та досягти понад 50% використання української зброї в обороні країни
Про це інформує президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з членами уряду 28 жовтня.
Зеленський заявив, що міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань із виробництва й постачання FPV-дронів, БПЛА-перехоплювачів та дронів для діпстрайків.
"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави.", — зазначив президент.
У сфері охорони здоров’я обговорили питання доступності ліків та контролю цін. Володимир Зеленський підкреслив, що міністр Віктор Ляшко повинен "забезпечити конкретні результати, щоб люди відчули покращення".
Серед інших завдань — культура та гуманітарна політика, залучення міжнародних ресурсів, підвищення зарплат вчителям і викладачам. Президент наголосив: "Є країни, які готові допомогти. МЗС та Офіс підтримають у міжнародній комунікації".
Міністру фінансів Сергію Марченко доручили опрацювати пріоритети для використання коштів від заморожених російських активів. Водночас уряд має активізувати підтримку ветеранів та реалізацію політики героїв на всіх рівнях влади.
Перший віцепрем’єр Михайло Федоров доповів про цифровізацію державних послуг, включно з новими сервісами у "Дії", електронним нотаріатом та електронним судочинством. Зеленський підкреслив: "Всі державні послуги мають надаватися прозоро, максимально швидко й підтримувати українців та українські компанії".
Зустріч із міністром соціальної політики відбудеться окремо цієї п’ятниці, а віцепрем’єр з питань євроінтеграції доповідатиме після повернення з відрядження.
- У вівторок, 28 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив про локалізацію виробництва шведських винищувачів Gripen, що здатні застосовувати усі наявні в Україні ракети.
