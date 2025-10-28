"Здатні сідати навіть на трасі та застосовувати усі наявні в нас ракети": Зеленський назвав переваги шведських винищувачів Gripen

Про це він сказав під час розмови з журналістами, повідомляє Укрінформ.

Президент зазначив, що під час переговорів у Швеції була досягнута "історична домовленість" про локалізацію винищувачів Gripen.

"Обслуговування Gripen найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. Для нашого пілота з фахом і досвідом це не півтора року навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Усі льотно-посадкові технічні можливості у Gripen теж вигідні, ви знаєте – вони можуть злітати і сідати на траси", - підкреслив Зеленський.

Він пояснив, що ще до надходження F-16 українські фахівці шукали інструменти для використання західної зброї на радянських літаках, і процес був складним та тривалим, а підвісів для наявних ракет не було.

"Так от щодо Gripen – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети і іншу зброю – це все можна туди підчепити", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що загальний запит на бойову авіацію становить флот із 250 нових літаків, і додав, що вже досягнуто домовленості про постачання 150 винищувачів Gripen.