Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив досягнення домовленості зі Швецією щодо постачання бойових літаків Gripen
Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки Gripen, і це хороший вибір", - заявив Зеленський.
За словами президента, Україна розраховує отримати близько 150 таких літаків, а перші Gripen можуть прибути вже наступного року.
"Gripen для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати", - підсумував він.
- 22 жовтня стало відомо, що Україна та Швеція домовилися про наміри реалізувати масштабну програму із закупівлі до 150 сучасних винищувачів JAS 39 Gripen E для Повітряних сил ЗСУ.
