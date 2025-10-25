Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, - Зеленський

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки Gripen, і це хороший вибір", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна розраховує отримати близько 150 таких літаків, а перші Gripen можуть прибути вже наступного року.

"Gripen для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати", - підсумував він.