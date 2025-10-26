Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський
Іноземні партнери передадуть Україні винищувачі "Mirage" та ракети для посилення протиповітряної оборони
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 26 жовтня 2025 року..
За його словами, відповідні рішення були ухвалені за підтримки Великої Британії та Франції.
Лондон надалі також допомагатиме Україні в посиленні ППО, зокрема шляхом постачання ракет і участі у виробництві дронів-перехоплювачів.
Зеленський наголосив, що така підтримка є важливою для захисту українського неба від російських атак.
- 26 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що за останній тиждень Росія випустила по українських містах близько 1200 ударних безпілотників, понад 1360 керованих авіабомб і понад 50 ракет різних типів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.25
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе