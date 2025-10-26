Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 26 жовтня 2025 року..

За його словами, відповідні рішення були ухвалені за підтримки Великої Британії та Франції.

Лондон надалі також допомагатиме Україні в посиленні ППО, зокрема шляхом постачання ракет і участі у виробництві дронів-перехоплювачів.

Зеленський наголосив, що така підтримка є важливою для захисту українського неба від російських атак.