За тиждень РФ випустила по Україні 1200 БПЛА, більш ніж 1360 КАБів та понад 50 ракет, - Зеленський

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста (Київ - ред.). На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти", - зазначив президент.

Він наголосив, що Росія навмисно б’є по цивільних об’єктах, намагаючись зруйнувати звичайне життя українців.

"Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї – лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала Росія проти України", - додав Зеленський.

Водночас Україна продовжує активно оборонятися — як на фронті, так і в повітрі та дипломатії.

Президент нагадав про ухвалення 19-го санкційного пакету ЄС і нові санкції США проти російської нафти, подякувавши партнерам за підтримку.

"Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував він.