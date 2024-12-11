Міноборони передало Силам оборони 1,2 млн дронів і обіцяє ще 100 тис. до кінця грудня
Міністерство оборони заявило, що з початку 2024 року Сили оборони вже отримали понад мільйон безпілотників різних типів. До кінця грудня планують поставити ще 100 тисяч дронів
Про це інформує пресслужба Міністерства.
Зокрема, за 11 місяців відомство передало військовим:
- 40 000 розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 000 "нічних";
- 5000 розвідувальних БПЛА літакового типу, таких як Shark, "ГОР" і "Фурія";
- 6000 одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші;
- 2000 багаторазових ударних БПЛА, таких як Nemesis, "Кажан", "Вампір", 5000 FPV-коптерів багаторазового використання;
- понад мільйон FPV-дронів на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів було передано Держспецзв'язком.
У Міноборони зазначили, що до кінця року планується передати ще близько 100 000 безпілотників.
- Як повідомлялося станом на кінець жовтня, з початку року Міноборони та Мінцифри законтрактували 1,6 млн одиниць БПЛА різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.
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