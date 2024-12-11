Міноборони передало Силам оборони 1,2 млн дронів і обіцяє ще 100 тис. до кінця грудня

Про це інформує пресслужба Міністерства.

Зокрема, за 11 місяців відомство передало військовим:

40 000 розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 000 "нічних";

5000 розвідувальних БПЛА літакового типу, таких як Shark, "ГОР" і "Фурія";

6000 одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші;

2000 багаторазових ударних БПЛА, таких як Nemesis, "Кажан", "Вампір", 5000 FPV-коптерів багаторазового використання;

понад мільйон FPV-дронів на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів було передано Держспецзв'язком.

У Міноборони зазначили, що до кінця року планується передати ще близько 100 000 безпілотників.