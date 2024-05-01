Міноборони працює над обмеженням космічної зйомки території України
Міністерство оборони України співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження зйомки території нашої держави
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, назву якої не розголошують з міркувань безпеки, з метою обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану.
"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території", - зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Вона додала, що в міністерстві сподіваються на реакцію й інших супутникових компаній.
"Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", - сказала вона
Також Міноборони планує продовжити контракт із супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.
- 19 березня повідомлялось, що Росія може використати для завдання ударів крилатими ракетами по Україні супутникові знімки, надані приватними компаніями зі США.
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