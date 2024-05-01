Міноборони працює над обмеженням космічної зйомки території України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Представники Міноборони зустрілися з керівництвом супутникової компанії, назву якої не розголошують з міркувань безпеки, з метою обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану.

"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території", - зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Вона додала, що в міністерстві сподіваються на реакцію й інших супутникових компаній.

"Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", - сказала вона

Також Міноборони планує продовжити контракт із супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.