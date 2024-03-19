Росія може використати супутникові дані приватних компаній для ударів по Україні, - The Atlantic

Про це пише The Atlantic з посиланням на українське військове джерело.

Співрозмовник видання розповів, що Росія завдає удару по тому чи іншому об'єкту в Україні після того, як супутники роблять знімки цього об'єкта. Іноді після обстрілу з'являються супутникові знімки, за якими можна судити про наслідки атаки.

"Кількість збігів, коли за знімками йдуть удари, занадто велика, щоб бути випадковою", - стверджує джерело видання.

У The Atlantic вивчили архівні супутникові зображення з України з датами та координатами та стверджують, що "помітило закономірності". Так, супутникові знімки, йдеться у статті, запрошувалися незадовго до ударів по Львову та аеродрому під Миргородом навесні 2022 року, а також перед обстрілом Києва наприкінці січня 2024-го. Видання стверджує, що таких випадків є "сотні".

Заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко заявила The Atlantic, що американські супутникові компанії підтримують Україну. Проте, за її словами, експерти міністерства підозрюють, що Росія "купує супутникові знімки через сторонні компанії" і ці фотографії "можуть бути використані в рамках збройної агресії проти України".

The Atlantic пише, що знімки українських об'єктів, які потрапили під обстріл, зробили Maxar і Planet — дві найбільші американські компанії, які займаються комерційною супутниковою зйомкою. Представники компаній у розмові з виданням наголосили, що ретельно перевіряють своїх клієнтів та дотримуються законодавства США, яке забороняє співпрацю з Росією з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Maxar відмовилася коментувати конкретні випадки підозрілих замовлень на зйомку в Україні, заявивши, що "припинила всі відносини з російськими організаціями, включаючи реселерів, на початку березня 2022 року". У Planet повідомили, що надають знімки відповідальним замовникам, включаючи уряди, організації надання допомоги та ЗМІ, а також уникають можливого неправомірного використання фотографій.

Українське джерело The Atlantic сказало, що "було б добре, щоб ці знімки модерувалися", наприклад, щоб компанії розкривали українським військовим інформацію про те, які замовлення вони отримали ще до того, як знімки будуть зроблені. За його словами, компанії також мають "уважно вивчати дані про те, хто купує такі знімки", і, можливо, залучати спецслужби для відстеження підозрюваних у переправленні зображень до Москви.

Заступник міністра оборони України Чорногоренко заявила журналістам, що український уряд запропонує механізм регулювання поширення супутникових знімків.