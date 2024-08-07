Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА у 4 регіонах: у Воронежі нібито пошкоджено багатоповерхівку
Російське міністерство оборони заявило про роботу сил ППО у 4 регіонах. У Воронежі кажуть про влучання уламків у багатоповерхівку
Про це повідомляє міноборони РФ.
За даними ворожого міністерства, російські сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 11 дронів у 4 областях, зокрема три БПЛА над Білгородською областю, чотири над Курською областю, два у Воронезькій області та два над Ростовською областю.
Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що один безпілотник під час падіння пошкодив фасад верхніх поверхів житлового будинку. Уламки ще одного БПЛА впали на проспекті.
За попередніми даними, люди не постраждали.
- 6 серпня влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
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