Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА у 4 регіонах: у Воронежі нібито пошкоджено багатоповерхівку

Про це повідомляє міноборони РФ.

За даними ворожого міністерства, російські сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 11 дронів у 4 областях, зокрема три БПЛА над Білгородською областю, чотири над Курською областю, два у Воронезькій області та два над Ростовською областю.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що один безпілотник під час падіння пошкодив фасад верхніх поверхів житлового будинку. Уламки ще одного БПЛА впали на проспекті.

За попередніми даними, люди не постраждали.