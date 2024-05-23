Міноборони РФ заявило про майже 40 збитих цілей над Білгородщиною: нібито є пошкодження
Російське міністерство оборони вранці 23 травня заявило про знищення 38 повітряних цілей над Білгородською областю. Через це нібито є пошкодження
Про це повідомляє міноборони РФ.
Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три реактивні снаряди РСЗВ "Вільха", 32 реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" та три безпілотники над територією Білгородської області.
Натомість губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про пошкодження на території двох дитячих таборів - в одному господарська споруда, в іншому поле на стадіоні.
Також, за словами губернатора, є пошкодження вікон у багатоповерхівках, посічено один автомобіль.
- Напередодні, уночі 19 травня, росіяни також заявили про атаку безпілотників та ракет по декількох регіонах РФ. Українські дрони атакували військовий аеродром "Кущевськ" та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області.
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