Міноборони РФ заявило про збиття 13 БПЛА над трьома областями у ніч на 13 жовтня

Про це повідомляє міноборони РФ у телеграм.

"Протягом минулої ночі при спробі київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено 13 українських БПЛА літакового типу", - йдеться у заяві.

Зокрема, зазначається, що нібито по 6 БПЛА знищено над територією Білгородської та Курської областей та один – над територією Брянської області.