Міноборони РФ заявило про збиття 13 БПЛА над трьома областями у ніч на 13 жовтня
У російському оборонному відомстві звітували про знищення 13 безпілотників над Білгородською, Курською та Брянською областями у ніч на 13 жовтня
Про це повідомляє міноборони РФ у телеграм.
"Протягом минулої ночі при спробі київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено 13 українських БПЛА літакового типу", - йдеться у заяві.
Зокрема, зазначається, що нібито по 6 БПЛА знищено над територією Білгородської та Курської областей та один – над територією Брянської області.
- Міноборони Росії заявило про знищення 10 безпілотників над територіями Ростовської, Білгородської, Брянської та Курської областей у ніч на 11 жовтня.
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