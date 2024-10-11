У РФ заявили про атаку безпілотників та роботу ППО у чотирьох областях
Міноборони Росії заявило про знищення 10 безпілотників над територіями Ростовської, Білгородської, Брянської та Курської областей
Про це йдеться у звіті оборонного відомства РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - написали у ворожому міноборони.
За їхніми словами, російська ППО нібито знищила 10 українських безпілотників.
"Чотирьох перехоплено над територією Ростовської області, три БПЛА знищено над територією Білгородської області, два БПЛА знищено над територією Брянської області та один БПЛА – над територією Курської області", - заявили росіяни.
- У ніч з 10 на 11 жовтня російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України. У Києві працювала ППО.
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