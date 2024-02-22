Міноборони РФ заявило про збиття ракети та БПЛА над двома областями
Уранці 22 лютого міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаку безпілотника та ракети на два регіони. Там нібито працювала російська ППО
Про це пише міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом та переобладнаною для ураження наземних цілей зенітною ракетою С-200 по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито знищила безпілотник над територією Брянської області, а ракету - над територією Ростовської області.
- Російське міністерство оборони заявило, що уночі та вранці вівторка, 20 лютого, сили ППО знищили щонайменше 5 безпілотників над територіями Брянської та Калузької областей.
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