Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Міноборони РФ заявило про збиття ракети та БПЛА над двома областями

Міноборони РФ заявило про збиття ракети та БПЛА над двома областями

22 лютого, 2024 четвер
06:38
Війна з Росією

Уранці 22 лютого міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаку безпілотника та ракети на два регіони. Там нібито працювала російська ППО

Про це пише міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом та переобладнаною для ураження наземних цілей зенітною ракетою С-200 по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила безпілотник над територією Брянської області, а ракету - над територією Ростовської області.

  • Російське міністерство оборони заявило, що уночі та вранці вівторка, 20 лютого, сили ППО знищили щонайменше 5 безпілотників над територіями Брянської та Калузької областей.
Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
Дмитро Лубінець
21 лютого, 2024 середа
Зміни у виплаті допомоги ВПО: Лубінець звернувся до прем'єра з вимогою перегляду механізму
Снаряди 155-мм
21 лютого, 2024 середа
"Ми шукаємо можливість": у Канаді досі не зробили кроки до збільшення виробництва артснарядів
21 лютого, 2024 середа
Застрелився пропагандист і військовий, який розповів про втрати РФ в Авдіївці, - росЗМІ
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.38
    Купівля 38.38
    Продаж 38.91
  • EUR
    Купівля 41.39
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
22 лютого
07:09
Бійці волинської ТрО знищений ними російський танк
ISW: Росія не полишає спроб наступати біля Роботиного
07:01
телефон меседжер
На телефонах чиновників ЄС знайшли шпигунське програмне забезпечення, - Politico
07:00
Анонс
Рафаель Леау, Мілан, Серія А, Ліга Європи
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 22 лютого
06:55
ЗСУ знищили втрати ворога
Сили оборони відбили атаки РФ на 8 напрямках, на фронті відбулося 64 боєзіткнення
06:47
сили ППО
Українська ППО вночі знищила 8 ворожих БПЛА
06:31
депортація дітей
Гауляйтер ТОТ Запоріжжя Балицький визнав депортацію українців і натякнув на страти в окупації, - ISW
06:10
санкції проти рф
Британське обладнання потрапляє до РФ і зміцнює російську військову промисловість, - Sky News
05:59
Ілон Маск
Маск у вересні таємно відвідував Білий дім: адміністрація Байдена пояснила причину візиту
05:36
Байден проти Путіна
Байден у передвиборчій промові назвав Путіна "божевільним сучим сином"
05:08
Болгарія
Болгарія поступово відмовиться від російського ядерного палива ,- ЗМІ
04:40
США і РФ
Росія готує територіальні претензії до США щодо Берингової протоки
04:12
коронавірус
Японія припинила оплачувати громадянам лікування від COVID-19
03:44
зерно, зернова угода
Посли ЄС погодились продовжити ще на рік режим пільгової торгівлі для України
03:16
Російські рублі
Експерти запевнили, що конфіскація заморожених активів РФ не суперечить міжнародному праву
02:48
МВФ
Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ 22 лютого можуть погодити транш на $900 млн, - Bloomberg
02:20
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
У США не вважають, що Путін здобув перевагу у війні після захоплення Авдіївки
01:52
Михайло Мудрик, збірна України
Футболіст "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик передав війську 50 дронів
01:24
Нацгвардія
Зеленський підписав указ, який дозволив іноземцям і особам без громадянства служити у Нацгвардії
00:56
танк Leopard 2A4
Німеччина може компенсувати Чехії ще 15 танків на заміну переданим Україні
00:28
Міноборони Канади опрацьовує можливості передачі Україні списаних ракет
00:11
Роберт Левандовські (в центрі), Наполі - Барселона
Ліга чемпіонів: "Арсенал" програв "Порту", а "Барселона" зіграла внічию з "Наполі"
2024, середа
21 лютого
23:59
Fox News, інтерв'ю Зеленський
У Fox News заявили, що взяли інтерв'ю у Зеленського на відстані у 2,5 км від російських позицій
23:25
Вірджіл Ван Дейк
"Ліверпуль" здійснив камбек у грі з аутсайдером та зміцнив лідерство в АПЛ
23:06
Оновлено
система оповіщення сирена
Росіяни атакували Україну "шахедами". Під удар потрапила Полтавщина
22:49
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Столтенберг розповів, за яких умов Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території РФ
22:43
Дональд Трамп
Трамп назвав кандидатів на пост віцепрезидента США у разі своєї перемоги у виборах
22:39
Тарас Степаненко (праворуч), Шахтар - Марсель
Тренер "Шахтаря" розповів про кадрові проблеми перед грою з "Марселем" у Лізі Європи
22:09
Володимир Зеленський
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
21:56
Андрій Єрмак
"Єрмак - наступний прем'єр-міністр України": добірка російських фейків за 21 лютого
21:50
Ексклюзив
Індія росія прапор
Дипломат Хара пояснив чому Індія так тримається за союз з РФ
21:17
"Баварія", Томас Тухель
"Баварія" після трьох поспіль поразок вирішила позбутися тренера
21:15
Ексклюзив
Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагонуПольські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону
Польський уряд самоусунувся від протестів фермерів на кордоні з Україною, - дипломат Дещиця
21:05
В'ячеслав Медяник
Нардеп від "Слуги Народу" Медяник написав заяву про дострокове складання повноважень
20:49
Володимир Зеленський
"Є хороші результати щодо військових літаків РФ". Зеленський про знищення 7 ворожих "сушок" впродовж тижня
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти перекидають сили та засоби з Авдіївки на Бахмутський напрямок. Колонка Сергія Згурця
20:29
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Вимоги ЄС і МВФ: посли G7 у листі Стефанчуку назвали очікувані складові реформи БЕБ, - ЗМІ
20:04
OPINION
Богдан Буткевич
Герої помирають, а Татаров — живіший всіх живих
20:03
Сумщина
На Сумщині встановлюють додаткові тимчасові обмеження перебування поблизу кордону, - ОВА
19:52
Авдіївка
Вихід із Авдіївки: NYT написало про 850-1000 українців у полоні, в ЗСУ назвали це російською пропагандою
19:34
Слуга народу
Арахамія сказав, нащо Зеленський збирав фракцію "слуг" і про що говорили на зустрічі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV