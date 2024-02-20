Росіяни заявили про атаку щонайменше 5 БПЛА на Брянську та Калузьку області РФ

Про це йдеться у звіті міноборони РФ.

Зазначається, що вночі засоби російської ППО збили три безпілотні літальні апарати над Брянською областю.



Пізніше, близько 08:00 за московським часом росіяни заявили про збиття одного БПЛА над територією тієї ж області та ще одного над Калузьким регіоном.

Традиційно російське відомство звинувачує в атаці Україну.