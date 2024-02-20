Росіяни заявили про атаку щонайменше 5 БПЛА на Брянську та Калузьку області РФ
Російське міністерство оборони заявило, що уночі та вранці вівторка, 20 лютого, сили ППО знищили щонайменше 5 безпілотників над територіями Брянської та Калузької областей
Про це йдеться у звіті міноборони РФ.
Зазначається, що вночі засоби російської ППО збили три безпілотні літальні апарати над Брянською областю.
Пізніше, близько 08:00 за московським часом росіяни заявили про збиття одного БПЛА над територією тієї ж області та ще одного над Калузьким регіоном.
Традиційно російське відомство звинувачує в атаці Україну.
- Ввечері 19 лютого Росія запустила "шахеди" на схід і південь України. Внаслідок ворожої атаки у Кременчуцькому районі пролунали вибухи - там під ударом опинився промисловий об'єкт, була пожежа. Згодом РФ випустила ракету на Дніпро.
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