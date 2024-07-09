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Міноборони завершує тестування нової полегшеної моделі бронежилета: характеристики

9 липня, 2024 вiвторок
17:04
Війна з Росією на фото новий полегшений бронежилет

В Україні проводять лабораторні дослідження нової полегшеної моделі бронежилета. Після завершення тестування його буде передано ЗСУ

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що цей бронежилет відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.

Модель уже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Лабораторні випробування – це останній етап, після якого бронежилет передадуть ЗСУ.

"Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати кінцевих випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Фото: пресслужба Міноборони

 

Характеристики нового бронежилета

Новий бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6 класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки.

Виріб також містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки.

Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
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