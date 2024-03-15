Мінометний розрахунок не потребує Starlink: представник HIMERA розповів про переваги систем зв'язку компанії

Про це повідомив представник компанії HIMERA Олексій Олійник в етері телеканалу "Еспресо".

"Для того, щоб відпрацювати бойову задачу, мінометному розрахунку потрібно мати малу HIMERA, планшет, вийти на позиції, відпрацювати бойову задачу, за 2 секунди зібратись і відійти назад. Все це відбувається із захищеним зв'язком, для цього не потрібен Starlink. Ми даємо мобільним підрозділам доступ до інтернету через свої радіостанції. Це доступ до захищеної, правильної мережі підрозділу, через яку вони мають доступ до системи обізнаності на полі бою, системи управління. Усі задачі можуть проводитися дуже швидко, не здійснюючи жодного голосового виклику. Усе видно на екрані планшета. Під час штурму командир може бачити, де знаходяться його бійці", - зазначив він.

За його словами, має бути чітка команда, мінімальний голосовий трафік і максимальний обмін інформацією. Компанія працює зараз саме в цьому напрямку.

"Ми працюємо над створенням правильно захищеної мережі. Триває мережево-центрична війна. Варто розуміти, як зараз відпрацьовує мінометний розрахунок. Спочатку він висувається на позиції, щоб отримати якусь інформацію, але що при цьому відбувається? Є випадки, коли мінометний розрахунок тягне за собою Starlink, це неправильно", - зазначив він.