Минулої доби росіяни 9 разів скидали боєприпаси із хімічною речовиною в операційній зоні ОСУВ "Таврія"

Про це він розповів у Telegram.

"Росіяни здійснили одразу 9 скидів з БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що, нагадаю, є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї", - написав Тарнавський.

Також він зазначив, що за минулу добу ворог вчинив 43 бойові зіткнення, 950 обстрілів та 90 ударів дронами-камікадзе. Росіяни завдали 14 авіаударів, за словами командувача, їхня кількість послідовно скорочується.

На Авдіївському напрямку остановка стабілізується. Наші війська продовжують ведення оборонної операції.

Загальні втрати росіян за добу становлять: у живій силі - 393 особи (вбитими і пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 37 одиниць, крім БПЛА. Зокрема, це 7 танків, 7 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 15 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або збито 338 БПЛА різних типів. Сили оборони України знищили також бліндаж і ще 3 важливі об’єкти противника.