Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 6 грудня росіяни поранили 2 жителів Донеччини – у Котлиному", - зазначив Філашкін.

За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2892 людини, ще 6497 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.