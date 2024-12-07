Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
Протягом минулої доби, 6 грудня, російські окупанти поранили двох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 6 грудня росіяни поранили 2 жителів Донеччини – у Котлиному", - зазначив Філашкін.
За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2892 людини, ще 6497 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Протягом 4 грудня російські окупанти поранили чотирьох мирних жителів Донецької області.
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