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Минулої доби росіяни поранили трьох мирних жителів Донеччини

Катерина Ганжа
1 лютого, 2025 субота
08:51
Війна з Росією Донецька область

Протягом минулої доби, 31 січня, російська окупаційна армія поранила трьох мирних жителів Донецької області

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 31 січня росіяни поранили трьох жителів Донеччини: двох  у Покровську і одного у Катеринівці", - зазначив Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2947 людей, ще 6653 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Протягом 30 січня російська окупаційна армія вбила одного мирного жителя Донеччини. Ще 18 людей в області дістали поранення.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
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