Минулої доби росіяни поранили трьох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 31 січня росіяни поранили трьох жителів Донеччини: двох у Покровську і одного у Катеринівці", - зазначив Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2947 людей, ще 6653 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.