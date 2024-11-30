Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини
Протягом минулої доби, 29 листопада, російські окупанти вбили одного мирного жителя Донеччини
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 29 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Зарічному", - зазначив очільник ОВА.
За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2885 людей, ще 6464 особи отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
Загалом, за даними Філашкіна, минулої доби російські окупанти 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 691 людину, у тому числі 92 дитини.
- Раніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкінповідомляв, що у прифронтовому Покровську Донецької області залишаються 32 дитини. Загалом у місті налічується близько 11,5 тис. людей.
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