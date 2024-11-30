Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 29 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Зарічному", - зазначив очільник ОВА.

За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2885 людей, ще 6464 особи отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.

Загалом, за даними Філашкіна, минулої доби російські окупанти 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 691 людину, у тому числі 92 дитини.