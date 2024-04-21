Міжнародні делегації та високопосадовці ООН відвідали Харків: йшлося про відновлення інфраструктури

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Організація візиту потужної міжнародної делегації послів Данії та Естонії, заступників дипломатичних місій Франції, Швеції та високопосадовців ООН до нашого міста має величезне значення для всіх нас", - зазначив він.

За його словами, це дві різні речі: знати, що коїться у Харкові, і зовсім інша — бачити своїми очима руїни Північної Салтівки, вщент зруйновані цивільні обʼєкти і разом з містянами переживати за своє життя під постійними повітряними тривогами.

Місцева влада презентувала делегатам конкретний план відновлення теплової інфраструктури міста.

"Адже знаємо напевно, яке устаткування необхідне для того, щоб більш-менш стало пройти наступний опалювальний сезон, і хто вже зараз може його нам поставити. Зауважу повне взаєморозуміння з партнерами щодо потреб. Дуже розраховуємо на дієву та своєчасну підтримку", - написав Терехов.

Фото: https://t.me/ihor_terekhov