Множинне громадянство - це крок до "розпродажу української території": ЦПД про новий російський фейк
Російська пропаганда поширює фейк про "розпродаж української території" після оголошення президентом України Володимиром Зеленським запровадження множинного громадянства
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації
Мовляв, українська влада надаватиме громадянство західним бізнесменам, щоб ті скуповували українську землю та підприємства і переправляли українські багатства в ЄС або США.
Зазначається, що метою нового фейку є "посіяти паніку та розкол серед українців".
"Законопроєкт покликаний надати можливість отримати українські паспорти представникам діаспори, чиї предки залишили Україну під час різних хвиль еміграції. Також запропоновані зміни дозволять мати український паспорт іноземцям, що добровільно захищають Україну від російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.
Жодних преференцій для придбання українських активів законопроєкт не передбачає, кажуть у ЦПД.
- 23 січня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства.
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