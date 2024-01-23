Множинне громадянство - це крок до "розпродажу української території": ЦПД про новий російський фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

Мовляв, українська влада надаватиме громадянство західним бізнесменам, щоб ті скуповували українську землю та підприємства і переправляли українські багатства в ЄС або США.

Зазначається, що метою нового фейку є "посіяти паніку та розкол серед українців".

"Законопроєкт покликаний надати можливість отримати українські паспорти представникам діаспори, чиї предки залишили Україну під час різних хвиль еміграції. Також запропоновані зміни дозволять мати український паспорт іноземцям, що добровільно захищають Україну від російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Жодних преференцій для придбання українських активів законопроєкт не передбачає, кажуть у ЦПД.