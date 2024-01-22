Зеленський пообіцяв внести до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

За словами Зеленського, ці комплексні зміни в законодавстві дадуть змогу мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Виняток – РФ.

"Усі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою", - пояснив президент.

"Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України. За свободу якої ми боремося. Б’ємося за право бути українцями. І відповідне рішення – один з елементів такої свободи, одна з можливостей реалізації такого права. Права бути українцем", - додав він.

Варто зазначити, що заява щодо множинного громадянства звучала в Україні не раз. Так, голова МЗС Дмитро Кулеба говорив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства ще у жовтні 2019 року. А у 2021 році про це говорив сам президент Зеленський. Невдовзі він подав відповідний законопроєкт до Ради, однак документ "завис" у парламенті. У ВР точилися дискусії щодо доцільності ухвалення такого законопроєкту. Зокрема профільний комітет ВР однією з причин непідтримання документа називав побоювання, що "легалізація подвійного громадянства Україною потенційно може створити підґрунтя для перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною, оскільки змінюються умови, за яких такий режим було надано".

У підсумковій конференції за 2023 рік Зеленський сказав, що позитивно ставиться до ідеї запровадження множинного громадянства.