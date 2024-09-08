Молодіжні активісти "Єдиної Росії" разом з окупантами примусово роздають пропагандистські книжки з історії на ТОТ України

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Проєкт реалізують звезені з інших регіонів активісти молодіжного крила партії російського диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія". Під час обходів їх супроводжують працівники окупаційних адміністрацій, зазначили у центрі.

Псевдоактивісти роздають пропагандистські книжки з "історії РФ", які заперечують існування української нації. Також є "художні твори" про загарбницьку війну Кремля, які героїзують вбивць та окупантів.

За інформацією ЦНС, відмова від книжок дозволена, але присутність працівника окупаційної адміністрації натякає на те, що росіяни таким чином будуть виявляти "нелояльне населення".

"Рекомендуємо брати книжки аби не привертати зайву увагу представників РОА, вони знадобляться для розпалу вогнища у прохолодні осінні вечори", - радять експерти.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про учасників рейду, і гарантують анонімність звернень.