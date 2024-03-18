Москва підгадала момент: Чубаров про анексію Криму 10 років тому Росією
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, зазначив, що у 2014 році не було цілісної державної політики України щодо Криму
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дуже важливо було б, якби 10 років тому кримські татари були повноцінними учасниками й сторонами в управлінні Кримом, до речі, як і етнічні українці, яких було на півострові 500 тисяч. Дуже мало робив Київ для того, щоб підтримувати й етнічних українців в Криму. Згадаємо, що було тільки 7 шкіл української мовою на 500 тисяч української громади. Тут не було цілісної державної політики щодо Криму. І воїнські підрозділи формувалися за місцевим принципом, і люди, які б мали захищати Крим, їх родини перебували у Криму", - зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
За його словами щодо СБУ та інших спеціальних органів, то це вже визнано, що тоді була щільна інфільтрація (просочування, проникнення – ред.) російських агентів у ці органи.
"Не будемо забувати, у якому стані тоді перебувала взагалі Українська держава на лютий-березень 2014 року. Москва дуже підгадала той момент, коли держава була знесиленою. Ми тоді виходили з того великого протистояння між суспільством та українською владою у 2014 році. І найголовніше – світ не був готовий до того, що агресором виступає держава, яка є постійним членом Ради безпеки ООН та володарем великого ядерного арсеналу. І світ не розумів, як це можна зупинити", - резюмував Рефат Чубаров.
- 16 березня 2024 року виповнилося 10 років з моменту, як Кремлівська влада провела на території Кримського півострова незаконний референдум про приєднання до Росі.
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