Можливість України перехопити ініціативу на полі бою залежить від допомоги Заходу, - ISW
З погляду оперативної доцільності Україна повинна перехопити ініціативу в російських загарбників, однак затримки з надання західної допомоги відкладуть зусилля Сил оборони
Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).
Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 6 березня, що Україна спробує перехопити ініціативу і провести контрнаступальні дії у 2024 році
На думку аналітиків, спроба України перехопити ініціативу у 2024 році має підстави з погляду оперативної доцільності.
"Росія зможе визначати місце, час, масштаб і вимоги до бойових дій в Україні доти, доки вона зберігатиме ініціативу на всьому театрі воєнних дій, що може дозволити РФ змусити Україну витрачати матеріальні засоби і живу силу на реактивні оборонні операції, позбавляючи Україну можливості накопичити матеріальні засоби, необхідні для майбутніх контрнаступальних операцій", – ідеться у звіті.
ISW продовжує оцінювати, що для України було б нерозумно поступатися перевагою ініціативи на всьому театрі воєнних дій Росії на довший час, ніж це необхідно.
Однак, додають експерти, подальші затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, відкладуть українські зусилля з повернення собі ініціативи на всьому театрі військових дій.
"Дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування. Затримки з критично важливою допомогою змусять Україну приймати складні рішення щодо розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними операціями проти російських нападників, які наразі утримують ініціативу", – зазначають в огляді.
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