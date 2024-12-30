Можна довго тримати оборону на двох об'єктах у Кураховому, але є і ризики, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що у Кураховому є міцні для оборони промислові об'єкти, Курахівська ТЕС і трубний завод, але ворог з флангів може зайти в тил українських військ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Курахове вже тривалий час тримає оборону в складних умовах. Ми знаємо, що ворог зайшов у центральну частину міста, зараз бої тривають у західних та південних районах Курахового. Західна частина міста – район промислової забудови, де є Курахівська ТЕС і трубний завод. Це дві такі складові оборони, які можна утримувати довго. Ми бачили відео, на яких противник окремими групами намагався заходити зі східної сторони в зону Курахівської ТЕС, але це поодинокі випадки", - зауважив військовий експерт.
За його словами, ці два об'єкти оборони, Курахівська ТЕС та трубний завод, мають всі передумови для утримування та оборони.
"Однак є ризики, які стосуються охоплення цієї ділянки насамперед з півночі, бо там є населений пункт Дачне, куди ворог намагається вийти з півночі, обходячи Курахівське водосховище. Зараз ця ділянка утримується нашими підрозділами. Але якщо будуть ризики з перевагою противника у живій силі та інших засобах, і йому вдасться просунутися до Дачного, то це суттєво ускладнить оборону цих промислових зон. Бо загарбник опиниться у тилу наших військ, що ускладнить логістику цих зон, яку теоретично можна довго захищати. Зараз питання Курахового – утримання противника по обходу з флангів", - резюмував Сергій Згурець.
- 28 грудня інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляв, що росіяни "долазять" до Курахівської ТЕС, але не можуть закріпитись завдяки роботі дронів ЗСУ.
- Також у DeepState писали, що просування росіян фіксують у Торецьку та Кураховому.
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