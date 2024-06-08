Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На 5 напрямках фронту тривають активні бої: Генштаб сказав де саме

На 5 напрямках фронту тривають активні бої: Генштаб сказав де саме

8 червня, 2024 субота
12:23
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 101 бойове зіткнення. Станом на 11:00 на п'яти напрямках тривають активні бої

Зміст

Про це 8 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку зараз тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п’ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. В районі Макіївки атаку відбито, а дві - тривають поблизу Греківки і Невського. 

На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника. 

На Сіверському напрямку відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки. 

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах  Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень. Чотири атаки відбито. Ще п’ять - тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України. 

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку вчора ворог втратив 261 окупанта вбитими та пораненими, знищено три бойові броньовані машини, три гармати і міномети, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки. 

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну спробу покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки.

На Придніпровському напрямку один раз окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі н.п. Кринки. Втрат позицій не допущено.

Росіяни завдали по Україні три ракетних та 101 авіаційний удар

Загалом за добу, що минула, російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних та 101 авіаційний удар (зокрема, з застосуванням 7 ракет та 70 КАБів), здійснили понад 3500 обстрілів із різних типів озброєння, 89 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони уразили 16 місць скупчення особового складу ворога

Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили 16 місць скупчення особового складу, станцію РЕБ, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління росіян.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1210 осіб. Також ворог втратив дев’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 59 БПЛА оперативно-тактичного рівня, засіб ППО, 7 ракет, 68 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1210 військових. Крім цього, українські військові знищили десяток одиниць ворожої техніки.
Теги:
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Вовчанськ
Читайте також:
на фото: Хав'єр Мілей
7 червня, 2024 п'ятниця
Президент Аргентини Мілей, імовірно, не поїде на Саміт миру у Швейцарії: причина
Байден проти Путіна
6 червня, 2024 четвер
"Варити жабу, підвищуючи градус, щоб не вистрибнула": Defense Express про заяву Байдена щодо використання зброї США на 200 миль
Єнс Столтенберг
8 червня, 2024 субота
Bloomberg: Столтенберг відмовляється від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги для України
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.13
    Купівля 40.13
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
8 червня
13:33
Снаряди 155 мм калібру
В Україні вироблятимуть власні 155-мм снаряди і запчастини для гаубиць "Цезар"
13:26
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китай використовує жахливу війну в Україні на свою користь, - Брайза
13:19
НАТО створить посаду спеціального посланника в Україні, - Foreign Policy
13:09
загиблий білоруський воїн
На війні в Україні загинув уже 63-й доброволець із Білорусі, - ЗМІ
12:53
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ: випускникам обіцяють "хороші посади" в армії РФ
12:53
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Білий дім: російський наступ на Харків зупинився завдяки американській допомозі
12:44
Оновлено
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
На прем'єрку Данії Фредеріксен було скоєно напад, вона отримала травму хребта: нападника судитимуть
12:38
В Україні з'явиться реєстр територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами
12:15
Оновлено
Девід Кемерон
Голова МЗС Британії став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка: експрезидент відреагував
11:58
Оновлено
Полтавщина
Росіяни 7 червня влучили в цивільні будинки на Полтавщині: у лікарні померла жінка
11:39
Оновлено
Міненерго: сьогодні до 16:00 відключень світла бути не повинно
11:36
Крим
В Криму окупанти готуються до десанту ЗСУ з моря та навали дронів на Севастополь: що кажуть партизани
11:08
безпілотник, дрон
Росіяни кажуть, що збили БПЛА над Північною Осетією в Моздоку: звідти злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну
10:47
Валерій Залужний
"Наприкінці фінішної прямої": Кулеба розповів про підготовку Залужного до роботи послом у Британії
10:44
Макрон та Байден
Байден і Макрон під час зустрічі у Франції мають обговорити війни в Україні та Ізраїлі
10:36
Дмитро Кулеба
"Це історична даність": Кулеба прокоментував заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО
10:31
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Бази на півночі Луганщини заповнені приватними військовими компаніями окупантів, - голова Сєверодонецької районної ВА Власенко
10:29
на фото: зруйнований дім
РФ завдала подвійного удару по Дніпропетровщині: рятувальник у тяжкому стані
10:22
Палестина
ООН включила ізраїльську армію до списку тих, що чинять злочини проти дітей
10:05
Донеччина обстріл
РФ за добу здійснила 1893 обстріли Донеччини: є жертви та руйнування
10:01
Дмитро Кулеба
Кулеба: Перед Самітом миру у РФ панує істерична атмосфера, вони розуміють, що на кону
09:47
ЗСУ
Одна бригада ЗСУ стримує щонайменше три російських: Сухопутні війська про ситуацію на Покровському напрямку
09:30
Президент України Володимир Зеленський
Легітимність Путіна визнає тільки Путін, - Зеленський
09:04
Одеса пляж
В Одесі відкрився перший пляж для відпочинку
09:00
Огляд
Свині солов’їні, забуті труси й котики вербальні - 5 книжок, які формують особистість
08:45
Оновлено
вибух в Севастополі
Росія заявила про збиття безпілотників над 6 областями і двох катерів біля Криму
08:43
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру
08:17
Путін під час звернення на тему теракту в Підмосков'ї
ISW оцінив "теорію перемоги" Путіна, яка нібито зорієнтована на виснаження України у війні з РФ
07:33
Єнс Столтенберг
Bloomberg: Столтенберг відмовляється від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги для України
07:31
ППО, обстріл, ЗСУ
Українська ППО вночі знищила 9 "шахедів" і ракету Х-59
07:24
ворожа бронемашина втрати рф
Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, 36 артсистем та 9 танків ворога
07:17
Зеленський Байден
Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті, - Кірбі
07:12
Едгарс Рінкевичс
"Треба діяти терміново і жорстко": президент Латвії закликав призупинити статус кандидата на вступ до ЄС для Грузії
07:05
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує в Азовському морі 3 ракетоносії, у Чорному морі чергує один корабель
07:04
Вільям Андерс
У США в авіакатастрофі загинув астронавт місії Apollo 8, який першим облетів Місяць
06:15
Хусити
Єменські хусити затримали 11 співробітників ООН
05:34
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ексспівробітника Ватикану, який намагався продати зниклий з архіву рукопис 17 сторіччя, заарештували
04:53
Samsung Electronics
У Південній Кореї профспілка Samsung вперше оголосила страйк
04:04
На фото: російські книжки
У 32 українських онлайн-магазинах виявили російські книжки
03:33
Укрзалізниця для економії електроенергії змінить графік руху приміських електропоїздів по всій Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV