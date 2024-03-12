На Буданова здійснили понад 10 спроб замахів від початку вторгнення РФ, - Юсов

Про це він розповів у програмі на телеканалі FreeДом.

"На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки", - розповів Юсов.

За словами представника української розвідки, головними цілями для росіян є верховний головнокомандувач, президент України, а також керівники українських спецслужб.