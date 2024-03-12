На Буданова здійснили понад 10 спроб замахів від початку вторгнення РФ, - Юсов
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що на начальника ГУР Кирила Буданова від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну здійснили понад 10 серйозних спроб замахів
Про це він розповів у програмі на телеканалі FreeДом.
"На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки", - розповів Юсов.
За словами представника української розвідки, головними цілями для росіян є верховний головнокомандувач, президент України, а також керівники українських спецслужб.
- У листопаді 2023 року стало відомо про отруєння дружини Кирила Буданова. За даними ЗМІ, Маріанну Буданову могли отруїти ртуттю і миш'яком.
- Пізніше Кирило Буданов розповів, що йому відомо, хто стоїть за отруєнням його дружини, та заявив, що дії у відповідь будуть на території РФ.
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