На Дніпропетровщині будують фортифікаційні споруди: чим захищатимуть регіон
У Дніпропетровській області продовжують роботи з укріплення лінії оборони та будують фортифікаційні споруди
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, посилення обороноздатності регіону є одним із пріоритетних напрямків роботи, відтак в області продовжують будувати лінію оборони та її важливу складову - фортифікаційні споруди.
"Працюємо, чітко виконуючи завдання військових. Саме Міноборони спланувало захисні інженерні споруди, враховуючи рельєф локації. Це будуть десятки кілометрів протитанкових ровів. Система бліндажів і капонірів, призначених для укриття особового складу і техніки. Встановлять й бетонні "зуби дракона", - зазначив Лисак.
- Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що до будівництва фортифікацій потрібно долучати людей зі всієї країни.
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