На Дніпропетровщині будують фортифікаційні споруди: чим захищатимуть регіон

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, посилення обороноздатності регіону є одним із пріоритетних напрямків роботи, відтак в області продовжують будувати лінію оборони та її важливу складову - фортифікаційні споруди.

"Працюємо, чітко виконуючи завдання військових. Саме Міноборони спланувало захисні інженерні споруди, враховуючи рельєф локації. Це будуть десятки кілометрів протитанкових ровів. Система бліндажів і капонірів, призначених для укриття особового складу і техніки. Встановлять й бетонні "зуби дракона", - зазначив Лисак.