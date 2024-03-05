Збудувати аналог "лінії Суровікіна" не вистачить ресурсів, доведеться компенсувати рельєфом, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Фортифікаційні лінії треба було будувати починаючи ще з початку 2022 року, де це було можливо. Річ у тому, що ми дійсно не можемо побудувати лінії оборони в три ряди й довжиною 1500 км, які були б такими ж потужними, як так звані російські лінії Суровікіна. Ми точно не встигнемо таке побудувати, у нас не вистачить технічного й людського ресурсу", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, до будівництва фортифікацій потрібно долучати людей зі всієї країни.

"Тому, що інженерні війська не встигнуть побудувати фортифікації на такий великій ділянці. Тобто ми маємо побудувати щось на кшталт Великої китайської стіни на 1500 км, але ми не зможемо побудувати таку фортифікацію у три лінії оборони. Тому, будемо компенсувати рельєфом місцевості, взводними та ротними опорними пунктами, щільним мінуванням. Тобто є засоби, як це зробити", - пояснив Гетьман.

25 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення аудиту фортифікацій, який допоможе виявити та усунути слабкі місця на лінії фронту

У понеділок, 4 березня, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ







