На Донеччині нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК "Ігла"
Бійці Національної гвардії України знищили ворожий штурмовий літак Су-25 із зенітно-ракетного комплексу "Ігла" на Донеччині
Про це повідомляє пресслужба НГУ.
Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт.
Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно, підкреслили у прессслужбі.
"Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - наголосили у Нацгвардії.
- Протягом минулої доби, 27 червня, Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів, ворожий літак та десятки одиниць ворожої техніки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.24Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе