На Донеччині під час виконання бойового завдання загинули троє поліцейських

Про це повідомила Національна поліція України.

11 серпня на фронті загинули троє бійців батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області - Олег Бабічев, Дмитро Гаврик і Роман Хомайко. Під час виконання бойового завдання вони зазнали смертельного авіаудару.

35-річний капітан поліції Олег Бабічев на псевдо Лего – уродженець Костянтинівки. Працював старшим дізнавачем у місцевому відділі поліції, а нещодавно вступив до стрілецького батальйону. У нього залишились батьки.

33-річний майор поліції Дмитро Гаврик з позивним Гріф родом зі Слов’янська. До того, як стати воїном, він ніс службу на посаді поліцейського офіцера громади в Краматорському районному управлінні поліції. У нього залишився п’ятирічний син.

36-річний капітан поліції Роман Хомайко на псевдо Хамер народився в Єнакієвому, яке зараз окуповано РФ. До вступу у стрілецький батальйон обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Бахмутського РВП. У нього залишились батьки й дружина.