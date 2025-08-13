На Донеччині під час виконання бойового завдання загинули троє поліцейських
На фронті під час виконання бойового завдання загинули троє бійців батальйону поліції особливого призначення - Олег Бабічев, Дмитро Гаврик і Роман Хомайко
Про це повідомила Національна поліція України.
11 серпня на фронті загинули троє бійців батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області - Олег Бабічев, Дмитро Гаврик і Роман Хомайко. Під час виконання бойового завдання вони зазнали смертельного авіаудару.
35-річний капітан поліції Олег Бабічев на псевдо Лего – уродженець Костянтинівки. Працював старшим дізнавачем у місцевому відділі поліції, а нещодавно вступив до стрілецького батальйону. У нього залишились батьки.
33-річний майор поліції Дмитро Гаврик з позивним Гріф родом зі Слов’янська. До того, як стати воїном, він ніс службу на посаді поліцейського офіцера громади в Краматорському районному управлінні поліції. У нього залишився п’ятирічний син.
36-річний капітан поліції Роман Хомайко на псевдо Хамер народився в Єнакієвому, яке зараз окуповано РФ. До вступу у стрілецький батальйон обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Бахмутського РВП. У нього залишились батьки й дружина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.71
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.8
- Актуальне
- Важливе