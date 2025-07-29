На фронті створюється враження підготовки нової фази наступу РФ, - воєнний оглядач Пехньо

Про це в ефірі Еспресо сказав воєнний оглядач Василь Пехньо.

"На фронті створюється враження, що зараз розпочинається друга фаза активного наступу в межах літньої наступальної кампанії противника. Ми подекуди бачимо навіть дивовижні речі - наприклад, на Сіверському напрямку були проведені активні атаки механізованих частин у напрямку міста Сіверськ. Тобто росіяни нещодавно вперше за тривалий час використали бронетехніку. Це виглядає дещо дивно, оскільки, з огляду на поточну ситуацію на фронті, було неочікувано побачити великі колони російської техніки", - зауважив Пехньо.

За словами військового експерта, останнім часом кілька спалахів ворожої механізованої активності спостерігалося також на Запоріжжі у напрямку Малої Токмачки - це Оріхівський напрямок. Там росіяни також тиснули на наші позиції за допомогою танків.

"Навіть нещодавно під Покровськом відбувалися атаки механізованих груп за участі невеликої кількості техніки. Вони намагалися розвинути успіх, якого росіяни досягли минулого тижня, коли ДРГ увійшли до самого міста. Тобто зараз ми спостерігаємо нові спалахи активності з боку росіян і перебуваємо в режимі очікування нової фази активних бойових дій", - резюмував Пехньо.