Ворог намагається скоротити сіру зону: НГУ "Хартія" про ситуацію в районі Липців на Харківщині
На Харківщині, в районі Липців, російські війська намагаються скоротити сіру зону, здійснюючи інтенсивний вогневий тиск. Попри втрати, окупанти отримують підкріплення та готують умови для подальших наступальних дій
Про це в ефірі Еспресо сказав начальник відділення планування 13-ї бригади НГУ "Хартія" Олексій Розумний.
"На нашому напрямку противник продовжує здійснювати інтенсивний вогневий вплив, але до більш активних дій із застосуванням техніки, бронетехніки чи мотоциклів не переходить. Ворог продовжує діяти малими піхотними групами й намагається скоротити так звану сіру зону, створюючи сприятливі передумови для подальших, більш активних дій", - зазначив Розумний.
За його словами, в окупантів через об'єктивні причини трапляється некомплект, однак вони також інтенсивно отримують поповнення, зокрема піхоти, оскільки саме вона зазнає найбільших втрат.
"Зазвичай росіяни не тримають значну кількість піхоти на першій лінії, а розміщуються невеликими групами по 5–6 військовослужбовців на окремих ділянках. Оскільки зараз лінія фронту досить розтягнута вглиб, то якщо всіх підрахувати, то в сумі виходять досить значні сили", - додав Розумний.
- Російська окупаційна армія намагається увійти у місто Куп’янськ Харківської області з північного заходу.
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