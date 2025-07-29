Ворог намагається скоротити сіру зону: НГУ "Хартія" про ситуацію в районі Липців на Харківщині

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник відділення планування 13-ї бригади НГУ "Хартія" Олексій Розумний.

"На нашому напрямку противник продовжує здійснювати інтенсивний вогневий вплив, але до більш активних дій із застосуванням техніки, бронетехніки чи мотоциклів не переходить. Ворог продовжує діяти малими піхотними групами й намагається скоротити так звану сіру зону, створюючи сприятливі передумови для подальших, більш активних дій", - зазначив Розумний.

За його словами, в окупантів через об'єктивні причини трапляється некомплект, однак вони також інтенсивно отримують поповнення, зокрема піхоти, оскільки саме вона зазнає найбільших втрат.

"Зазвичай росіяни не тримають значну кількість піхоти на першій лінії, а розміщуються невеликими групами по 5–6 військовослужбовців на окремих ділянках. Оскільки зараз лінія фронту досить розтягнута вглиб, то якщо всіх підрахувати, то в сумі виходять досить значні сили", - додав Розумний.