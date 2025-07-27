Армія РФ намагається увійти у Куп'янськ з північного заходу, - DeepState
Російська окупаційна армія намагається увійти у місто Куп’янськ Харківської області з північного заходу
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Зазначається, що Сили оборони України здійснюють заходи із вибиття штурмових груп окупантів, які намагаються закріпитися поблизу АЗС на дорозі з Радьківки, а також з боку Голубівки в напрямку приватного сектору.
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"Ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до Соболівки. Мета ворога очевидна – розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку", - акцентують у DeepState.
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- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що станом на 23 липня в Купʼянську залишаються близько 1,3 тис. людей. Водночас росіяни бʼють по цивільній інфраструктурі міста, яку зараз неможливо відновлювати.
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