Армія РФ намагається увійти у Куп'янськ з північного заходу, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Зазначається, що Сили оборони України здійснюють заходи із вибиття штурмових груп окупантів, які намагаються закріпитися поблизу АЗС на дорозі з Радьківки, а також з боку Голубівки в напрямку приватного сектору.

Читайте також: Куп'янськ - це завдання №2 для противника після Покровсько-Костянтинівського напрямку, - Пехньо

"Ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до Соболівки. Мета ворога очевидна – розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку", - акцентують у DeepState.

Читайте також: По Куп'янську небезпечно їздити в будь-який час доби, удари FPV по цивільних зростають — начальник РВА