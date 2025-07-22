Куп'янськ - це завдання №2 для противника після Покровсько-Костянтинівського напрямку, - Пехньо

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий оглядач Василь Пехньо.

"Якщо говорити про Харківщину, то ми бачили намагання просування противника в районі прикордоння - населеного пункту Милове, Амбарне. Це все - прикордонні рухи, спрямовані в бік Великого Бурлука. У мене були очікування, що ворог там почне активніші дії, але поки що ми їх не спостерігаємо. Проте я не виключаю, що це станеться протягом наступних тижнів, адже росіяни мають на меті захоплення Куп'янщини, самого міста Куп'янськ. Тобто на прикордонні вороги намагаються розтягнути наші війська", - зазначив Пехньо.

За словами військового оглядача, росіяни намагаються відвернути увагу від Куп'янська, адже Куп'янськ для них є пріоритетним завданням. Куп'янськ - це завдання №2 після Донеччини, після Покровсько-Костянтинівського напрямку. Куп'янськ - це їхня друга за значенням ціль для головного удару.

"Проте станом на зараз у росіян немає значних спроможностей створювати серйозний тиск на фронті. Вони переважно зосередилися на правобережжі річки Оскіл і на північ від Куп'янська. Там в основному діє піхота, бо перемістити техніку через Оскіл окупантам не вдається. Водночас на лівобережжі Осколу інтенсивність наступальних дій противника значно зменшилася.

Здається, що ворог не здатен повністю тиснути на всі ділянки фронту одночасно і створювати гіпергігантські проблеми, подібні до тих, що зараз виникають під Покровськом", - зауважив Пехньо.